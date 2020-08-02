Чернокожий баскетболист НБА отказался преклонять колено ради Black Lives Matter

Афроамериканец Джонатан Айзек первым из баскетболистов НБА отказался преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), пишут СМИ.

Спортсмен не стал преклонять колено перед игрой «Бруклин» – «Орландо». Он также не надел футболку с надписью Black Lives Matter, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ESPN.

После игры Айзек заверил, что «верит в Black Lives Matter». При этом он заявил, что «многое способствовало решению, и одна из вещей – вставание на колено или футболка с этой надписью – не идут рука об руку с поддержкой жизни темнокожих».

Сезон НБА был прерван из-за коронавируса. Игры возобновились 30 июля. В первых матчах игроки во время гимна США вставали на колено в знак солидарности с Black Lives Matter.

Напомним, сообщалось, что некоторые игроки НБА не хотят завершать сезон из-за плохой психологической обстановки, связанной с расизмом в США.

В июле на гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.