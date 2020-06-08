Стало известно о нежелании игроков НБА завершать сезон из-за ситуации с расизмом

Некоторые игроки НБА не хотят завершать сезон из-за плохой психологической обстановки, связанной с расизмом в США, сообщил бывший игрок НБА Мэтт Барнс.

Нынешний сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 4 июня лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд, которые проведут по восемь игр. Так как на момент остановки команды провели разное количество матчей, при итоговом распределении мест в таблице основным показателем станет процент побед.

«Некоторые игроки из «Лейкерс», некоторые из «Клипперс». Есть слухи о том, что некоторые команды чувствуют себя некомфортно. Некоторые ребята хотят играть, а некоторые нет», – передает РИА «Новости» слова Барнса.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.

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