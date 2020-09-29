Захарова заявила об активной роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

Россия играет активную роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, все механизмы для этого есть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Необходимо находить общие развязки и общие решения проблемы, механизмы есть. Наша же роль как посредника в рамках минского формата ОБСЕ, так и в качестве соседа, и в общем-то такого государства с общей историей, как с Арменией, так и Азербайджаном, в этом весьма активна», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее словам, российские дипломаты с первого дня конфликта в Карабахе находятся в контакте с Арменией и Азербайджаном.

Также Захарова отметила, что в МИД России проходят плановые встречи с участием послов Азербайджана и Армении.

«Проходят плановые встречи, по итогам которых будет сделано соответствующее сообщение для СМИ», – сказала она.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. В Кремле заявляли, что только взвешенная и ответственная позиция дает возможность Москве предлагать свою посредническую роль в урегулировании данного конфликта.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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