В Кремле отреагировали на слова Шахназарова о позиции Москвы по Карабаху

Только взвешенная и ответственная позиция, лишенная авантюризма, дает возможность Москве эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на заявление режиссера Карена Шахназарова, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу.

Песков сказал в ответ на просьбу оценить заявление режиссера Шахназарова, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу, что режиссер является очень уважаемым человеком «с огромным авторитетом», талантом и активным общественным деятелем, передает РИА «Новости».

Шахназаров, по мнению представителя Кремля, «имеет право на свою позицию, но, конечно же, здесь нужно прежде всего понимать, что будучи ответственным сопредседателем соответствующей группы ОБСЕ, Россия обязана, как и другие сопредседатели, занимать взвешенную позицию, ответственную позицию, лишенную какого бы то ни было авантюризма».

Ранее Шахназаров заявил, что России нужно определиться, кем она является – «империей» или «торговым предприятием». Таким мнением он поделился, рассуждая о роли Москвы в ситуации между Арменией и Азербайджаном, передает Ura.ru.

Напомним, в Кремле заявили, что любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами.

В воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД