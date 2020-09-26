Мать харьковского курсанта рассказала, как ее сыну удалось выжить

Курсант Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба Вячеслав Злочевский, выживший в авиакатастрофе под Харьковом, успел вовремя выпрыгнуть, рассказала его мать Ирина Злочевская.

«Он живой. Все же он спрыгнул и смог выжить. Вчера он позвонил мне в 16.00 и сказал: «Мама, у меня полеты будут с 18.00 до 21.00». Он был очень довольный, он ждал этих полетов», – сказала Злочевская в Telegram-канале «Общественное Харьков».

«Я увидела информацию, что произошла катастрофа, и еще прочитала, что это проходили летные учения, тем более курсантов из Кожедуба, я не знала, что мне делать. Поэтому я боялась, что моего сына тоже нет», – добавила она.

Вячеслав Злочевский находится в харьковском госпитале. Его состояние стабильное.

«Угрозы жизни нет, лекарств хватает, состояние стабильное. В какой-либо помощи в лечении он не нуждается. Ожогов нет», – пояснил глава военно-медицинского центра Эдуард Хоршун.

Напомним, в пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись, выпрыгнув из самолета. Они находятся в тяжелом состоянии.