В результате авиакатастрофы на Украине погибли 25 человек

Жертвами крушения самолета Ан-26 в Харьковской области Украины стали 25 человек, сообщил офис генпрокурора.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что «предварительно 25 погибших, двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения», передает ТАСС.

Открыто «уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия».

В госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины уточнили, что на борту находились 27 человек, а не 28 – одного курсанта не допустили, передает РИА «Новости».

«Двигатель отказал. Он (командир самолета) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», – сообщил источник Depo.ua в минобороны Украины.

Самолетом управлял 30-летний майор из Чугуева. Он погиб в результате авиакатастрофы.

Глава областной администрации Алексей Кучер заявил каналу «Украина-24», что «возможно, причиной трагедии стал неисправный двигатель самолета». По его словам, «было уведомление от пилота, что отказал левый мотор». Однако, как отметил губернатор, «есть такой момент в учениях, когда специально отключают один мотор для того, чтобы ориентироваться», то есть «для опытного летчика это ситуация некритичная».

«Что произошло потом – тоже непонятно, это будет устанавливать следствие», – сказал он, добавив, что пострадавших доставили в Четвертую областную больницу.

Как пояснил Кучер, «по предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в Facebook, что Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет.

Напомним, самолет упал под городом Чугуевом в Харьковской области, скорая помощь забрала двух человек с ожогами более 90% тела. На самолете были военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.