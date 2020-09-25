В крушении самолета под Харьковом есть выжившие

Командование воздушных сил Украины подтвердило, что в авиакатастрофе под Харьковом погибли несколько человек, а некоторым удалось выжить. По данным СМИ, в катастрофе погибли от пяти до 30 человек. В МВД Украины сообщили, что на борту самолета находились 23 человека: пять членов экипажа и 18 курсантов.

«Вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины», – говорится в сообщении командования в Facebook.

В ходе инцидента несколько человек погибло, часть получили травмы, но выжили.

С места падения самолета скорая помощь забрала двух человек с ожогами более 90% тела, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

На место уже добрались спасатели, сообщили в областной госслужбе по ЧС.

«На место происшествия выехали три отделения на автоцистернах и один аварийно-спасательный автомобиль», – сказал глава региональной пресс-службы ГСЧС Игорь Лупандин.

Глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер также подтвердил факт авиакатастрофы.

«Возле Чугуева упал самолет. Есть мертвые. Срочно переехал на место происшествия. Есть выжившие. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь», – написал он в Facebook.

Украинские СМИ добавляют, что в Чугуево, где и упал самолет, есть действующий военный аэродром и расположена 203-я учебная авиабригада.

Ранее сообщалось, что военный самолет упал под городом Чугуевом в Харьковской области. Отмечалось, что на борту могли находиться харьковские курсанты.