Экипаж МКС решили изолировать для поиска места утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции на выходных снова изолируют для поиска места утечки воздуха, сообщил находящийся на МКС американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Вчера и сегодня Анатолий (Иванишин) и я проверяли уплотнители на всех иллюминаторах, чтобы найти любую индикацию утечки с использованием ультразвукового течеискателя. Пока не удалось найти источника (утечки), но похоже, что мы попробуем снова с изоляцией модулей на этих выходных», – передает РИА «Новости» сообщение Кэссиди.

«Никакого вреда или риска для нас как экипажа, но важно найти утечку, чтобы мы не тратили зря ценный воздух», – добавил он.

Напомним, утечка, предположительно, могла начаться через отверстие в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС, которое могло образоваться из-за попадания микрометеорита.

Для поиска места утечки экипаж закрывал люки в модулях. Экипаж МКС не нашел место утечки воздуха.

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