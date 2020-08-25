ЦУП дал команду на открытие люков в российских модулях МКС после изоляции

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в двух российских модулях и начинают процесс открытия люков, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Центр управления полетами (ЦУП) дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что процесс открытия люков займет около часа.

В пятницу на Международной космической станции зафиксировали утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили о планах изолировать весь экипаж МКС на три дня в российском модуле «Звезда» на время поиска утечки воздуха на американском сегменте.

Утечка, предположительно, могла начаться через отверстие в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС, которое могло образоваться из-за попадания микрометеорита.

Напомним, в понедельник в Роскосмосе сообщили, что изоляция экипажа МКС в российском сегменте продлена на сутки, поскольку место утечки воздуха пока не найдено, поиск будет продолжен.

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