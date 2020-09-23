Евродепутат назвала историю с Навальным невыгодной России

История с якобы отравлением блогера Алексея Навального не выгодна России. Однако этот инцидент на руку кому-то, кто хочет надавить на Москву, заявила депутат Европейского парламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии Катержина Конечна.

Она призвала использовать любую возможность для тщательного расследования ситуации с Навальным.

«К сожалению, кое-кто назначил виновного уже в момент, когда первые новости облетели СМИ. Однако если мы хотим узнать правду, а не стать свидетелями политического процесса, то необходимо учесть все, что может помочь в расследовании», – сказала она в интервью чешскому изданию Haló noviny, перевод которого передает «ИноСМИ».

Конечна отметила, что оценивать ситуацию лишь по сообщениям СМИ трудно.

«Когда кто-то кого-то травит, то действительно совершает тяжкое преступление. А уж если он делает это по политическому заказу, то тем более. Тут нужно задаться вопросом, кому это выгодно. Думаю, каждый здравомыслящий человек понимает, что это не Россия. Наоборот. Все эти истории явно кому-то на руку, ведь с их помощью можно давить на Российскую Федерацию», – считает депутат.

Она также оценила тот факт, что омские врач, которые боролись за жизнь Навального после его госпитализации с борта самолета, делились информацией о его состоянии почти каждый час.

«Я не удивлена, что больница в Омске была заинтересована в максимально полном освещении состояния здоровья этого известного политического пациента. Ведь чем больше полуправды, дезинформации и лжи накапливается вокруг истории, тем быстрее СМИ, комментаторы и западные государства каждый раз находят виновного в лице России. Думаю, что примеру омских врачей должны последовать и врачи медицинского учреждения, в котором сейчас лежит Навальный», – отметила она.

Конечна не нашла ответа на вопрос, почему немецкие врачи не стали рассматривать всерьез версию российских медиков о том, что состояние Навального обусловлено нарушениями метаболизма сахаридов, то есть гипогликемией.

Евродепутат также оценила версию о том, что инцидент с Навальным может привести к введению санкций против России и использоваться для остановки почти завершенного проекта газопровода «Северный поток – 2».

«Недавно в одном интервью я сказала, что не хочу комментировать эти вещи, поскольку зачастую в них замешаны разные спецслужбы, а нередко (пусть на первый взгляд и не скажешь) также интересы экономико-политического характера. Скажем, стратегический газопровод полностью соответствует этой концепции», – сказала Конечна.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Неделю назад в Charite сообщали, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.