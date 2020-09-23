Французов удивило быстрое восстановление Навального

Французская газета Figaro опубликовала статью о выписке российского блогера Алексея Навального из берлинской клиники. Читатели издания обратили внимание, что такое быстрое выздоровление после якобы отравления смертельным ядом «Новичок» вызывает вопросы.

«Новичок» уже не тот, действительно русские спецслужбы никуда не годятся! Кого мы обманываем?» – передает РИА «Новости» слова читателя под ником mdes.

«Одно можно сказать наверняка: мы жертвы информационного отравления», – заметил matuleblancian.

Читатель mordor30 сомневается, что Навальный сможет приехать в Россию: «Скрипали исчезли, когда захотели вернуться». Если блогер все-таки попадет в Россию, то, по мнению пользователя, врачи смогут провести соответствующие проверки и Навальному придется «отвечать перед правосудием», считает он.

«Странно, что члены его команды бросились подбирать из его номера три бутылки, чтобы передать их немцам, а не чашки с чаем в столовой аэропорта. Они что, знали, где искать?» – отметила anna.

«Короче, несколько дней подряд нам твердили, что он отравлен сильным ядом, и теперь он на ногах? Так что все это пропаганда и манипуляция умами, им не нужна достоверная информация», – считает Alinver.

«Какое у него должно быть хорошее здоровье, чтобы поправиться с такой скоростью», – предположил Ben ODET.

Некоторые пользователи указали на связь между делом Навального и санкциями против российского газопровода «Северный поток – 2».

«Цирку конец. Но это сработало: проект газопровода «Северный поток – 2» отстает от графика», – указал Vincent NETTER.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Неделю назад в Charite сообщали, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.