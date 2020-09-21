Женщина погибла в московском метро

В московском метро женщина погибла после падения на рельсы, инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии, сообщил представитель экстренных служб города.

«Тело погибшей женщины извлечено на платформу станции «Лермонтовский проспект», – уточнил собеседник РИА «Новости».

По его словам, задержка в движении поездов составляла 15 минут.

Пресс-служба метро Москвы в Twitter позже сообщила, что движение после происшествия восстановлено. До этого она сообщала, что движение было перекрыто из-за человека на пути.

В июне движение поездов на центральном участке Сокольнической линии останавливали из-за пассажира, который спустился и скрылся в тоннеле.