Вагон метро сошел с рельсов в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в метро вагон поезда сошел с рельсов, сообщили СМИ.

Как сообщает New York Daily, инцидент произошел в районе Манхэттена.

По предварительным данным, 30-летний бездомный кинул на рельсы несколько досок, после чего поезд сошел с рельсов. Злоумышленник был арестован усилиями пассажиров метро, которые схватили его после произошедшего.

В результате инцидента шесть человек получили травмы, один был доставлен в больницу.

Напомним, ранее сошедший с рельсов вагон вызвал перебои в движении электричек на одной из линий нью-йоркского метрополитена.