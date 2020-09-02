США ввели ограничения для китайских дипломатов

США ограничат возможность дипломатов Китая встречаться с американскими местными властями и персоналом университетов, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Госдеп США теперь будет требовать от китайских дипломатов высокого ранга получать разрешение на посещение кампусов университетов США и встречи с местными должностными лицами», – передает заявление Помпео ТАСС.

Ранее Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР», так как из-за серьезного экономического влияния сопротивляться Китаю в некотором отношении сложнее, чем Советском Союзу во время холодной войны.

Напомним, 30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В конце прошлой недели Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам.

Позднее Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США в ответ на шаги Вашингтона против официальных лиц континентального Китая и Гонконга.