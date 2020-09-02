В ОНФ оценили итоги встречи Путина со школьниками

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2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Почему украинские школы не смогли отказаться от русского языка

Школы на Украине набрали новые «русские классы» Игорь Маслов/РИА Новости
Начало учебного года на Украине преподнесло местных властям неприятный сюрприз. Несмотря на тотальную украинизацию школьного образования, многие директора учебных заведений нашли способ продолжить обучение детей на русском языке. Как это удалось сделать и почему руководство украинских школ не желает отказываться от русского языка? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...
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Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

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Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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    В ОНФ оценили итоги встречи Путина со школьниками

    2 сентября 2020, 14:58

    Текст: Олег Исайченко

    «Президент назвал движение вперед каждого человека залогом развития страны. Здесь большая ответственность ложится на учителей и их способность увлечь молодежь учебой», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, комментируя беседу Владимира Путина со школьниками в ходе Всероссийского открытого урока «Помнить – значит знать».

    «Сейчас многие школьники начинают работать. Причем зачастую они трудятся дистанционно. Кто-то ведет соцсети, справляясь лучше 30-40-летних SMM-менеджеров. С 16 лет молодым людям разрешено регистрироваться в качестве самозанятых, многие вступают в добровольческое движение. Если работа не мешает учебе, мы не можем этого запретить. Но, на мой взгляд, самое важное для школьника – это все-таки получение знаний. Деньги, заработанные сейчас, не дадут в будущем преимущества в сдаче экзаменов, поступлении в престижный вуз и правильной организации взрослой жизни», – сказала эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

    Именно на важность получения базовых знаний, как на залог развития личности, президент и обратил внимание, общаясь со школьниками. «Глава государства поддержал занятость школьников, если она не идет во вред получению знаний», – подчеркнула Буцкая.

    Напомним, накануне Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого видеоурока поздравил студентов и школьников с Днем знаний. Мероприятие прошло в формате видеоконференции под девизом «Помнить – значит знать» и было приурочено к началу учебного года. Президент подчеркнул, что российская система образования возвращается к привычной работе после пандемии, но определенные ограничения все еще остаются. При этом он выступил против замены очного обучения дистанционным, но попросил школьников соблюдать ограничения и меры предосторожности, введенные из-за коронавируса.

    В разговоре со школьниками Путин также обратился к теме истории. В частности, он отметил, что священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне не должен быть забыт. «Президент призвал к объективному, без замалчиваний, изучению истории Второй мировой войны, – отметила Буцкая. – Необходимость акцентировать на этом внимание современного молодого поколения мне кажется очень уместной. Страницы истории нельзя забывать или переписывать. Чтобы мировая война никогда не повторилась, молодежи нужно с раннего возраста рассказывать об истории. Необходимо напоминать о том, что бывает, когда политики не могут договориться».

     «Что касается вопроса дистанционного обучения, которому президент также уделил внимание, могу сказать, что у меня были сомнения – вести ли своего ребенка в школу 1 сентября. Однако перед началом учебного года и Роскомнадзор, и врачи заверили, президент отдельно об этом напомнил, что российские школы готовы к очному обучению», – констатировала эксперт ОНФ.

    По мнению Буцкой, в школе важно не только получение знаний, но и процесс общения. Социализация ребенка, это важный момент становления его личности. Школа в этом помогает, а если ребенок обучается удаленно, его социализация ложится на плечи родителей, об этом надо не забывать, подчеркнула собеседница.

    «Старшеклассники сегодня могут выбирать профиль обучения с учетом своих интересов и видов на будущую профессию. Это мировая практика, но президент Путин подчеркнул, что базовые знания должны оставаться основой школьного образования. Я считаю, что каким бы ты не был одаренным химиком или литератором, умение правильно читать, писать и считать необходимо. Вопрос взвешенного разностороннего подхода к обучению еще не решен, но его развитие внушает надежду на то, что российское образование будет высоко цениться в мире, как и в прежние годы», – поделилась эксперт.

    Она также напомнила, что в ходе открытого урока Путин назвал движение вперед каждого человека залогом развития всей страны. Собеседница обратила внимание на  слова президента о том, что даже первоклассник, впервые сев за парту 1 сентября, принимает участие в решении задач личностного развития. «Сейчас школьное обучение становиться все более интересным, старшеклассники имеют представление о своей будущей профессии. В этом плане большая ответственность ложится на учителя, его способность увлечь школьников процессом обучения. Только так можно максимально раскрыть потенциал уже на школьной скамье», – отметила Буцкая.

    «Отдельное внимание в своем обращении президент уделил компьютерным играм. Глава государства высказался против запрета киберспорта в школах, – добавила собеседница. – На мой взгляд, здесь речь идет про умение ставить цели, соревноваться, добиваться результата и побеждать. Понятно, что этот вид состязаний не должен исключать реального спорта. Молодежь должна двигаться и физически развиваться, но киберспорт способствует разностороннему развитию ребенка, а это, как совершенно справедливо отметил глава российского государства, можно только приветствовать».

    Добавим, что в разговоре со школьниками президент подчеркнул: российская система образования возвращается к привычной работе после пандемии, но определенные ограничения все еще остаются. При этом он выступил против замены очного обучения дистанционным, но попросил школьников соблюдать ограничения и меры предосторожности, введенные из-за коронавируса.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как будет организовано очное обучение в школах в сочетании с мерами противовирусной предосторожности. 


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