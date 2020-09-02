В ОНФ оценили итоги встречи Путина со школьниками

«Президент назвал движение вперед каждого человека залогом развития страны. Здесь большая ответственность ложится на учителей и их способность увлечь молодежь учебой», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, комментируя беседу Владимира Путина со школьниками в ходе Всероссийского открытого урока «Помнить – значит знать».

«Сейчас многие школьники начинают работать. Причем зачастую они трудятся дистанционно. Кто-то ведет соцсети, справляясь лучше 30-40-летних SMM-менеджеров. С 16 лет молодым людям разрешено регистрироваться в качестве самозанятых, многие вступают в добровольческое движение. Если работа не мешает учебе, мы не можем этого запретить. Но, на мой взгляд, самое важное для школьника – это все-таки получение знаний. Деньги, заработанные сейчас, не дадут в будущем преимущества в сдаче экзаменов, поступлении в престижный вуз и правильной организации взрослой жизни», – сказала эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Именно на важность получения базовых знаний, как на залог развития личности, президент и обратил внимание, общаясь со школьниками. «Глава государства поддержал занятость школьников, если она не идет во вред получению знаний», – подчеркнула Буцкая.

Напомним, накануне Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого видеоурока поздравил студентов и школьников с Днем знаний. Мероприятие прошло в формате видеоконференции под девизом «Помнить – значит знать» и было приурочено к началу учебного года. Президент подчеркнул, что российская система образования возвращается к привычной работе после пандемии, но определенные ограничения все еще остаются. При этом он выступил против замены очного обучения дистанционным, но попросил школьников соблюдать ограничения и меры предосторожности, введенные из-за коронавируса.

В разговоре со школьниками Путин также обратился к теме истории. В частности, он отметил, что священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне не должен быть забыт. «Президент призвал к объективному, без замалчиваний, изучению истории Второй мировой войны, – отметила Буцкая. – Необходимость акцентировать на этом внимание современного молодого поколения мне кажется очень уместной. Страницы истории нельзя забывать или переписывать. Чтобы мировая война никогда не повторилась, молодежи нужно с раннего возраста рассказывать об истории. Необходимо напоминать о том, что бывает, когда политики не могут договориться».

«Что касается вопроса дистанционного обучения, которому президент также уделил внимание, могу сказать, что у меня были сомнения – вести ли своего ребенка в школу 1 сентября. Однако перед началом учебного года и Роскомнадзор, и врачи заверили, президент отдельно об этом напомнил, что российские школы готовы к очному обучению», – констатировала эксперт ОНФ.

По мнению Буцкой, в школе важно не только получение знаний, но и процесс общения. Социализация ребенка, это важный момент становления его личности. Школа в этом помогает, а если ребенок обучается удаленно, его социализация ложится на плечи родителей, об этом надо не забывать, подчеркнула собеседница.

«Старшеклассники сегодня могут выбирать профиль обучения с учетом своих интересов и видов на будущую профессию. Это мировая практика, но президент Путин подчеркнул, что базовые знания должны оставаться основой школьного образования. Я считаю, что каким бы ты не был одаренным химиком или литератором, умение правильно читать, писать и считать необходимо. Вопрос взвешенного разностороннего подхода к обучению еще не решен, но его развитие внушает надежду на то, что российское образование будет высоко цениться в мире, как и в прежние годы», – поделилась эксперт.

Она также напомнила, что в ходе открытого урока Путин назвал движение вперед каждого человека залогом развития всей страны. Собеседница обратила внимание на слова президента о том, что даже первоклассник, впервые сев за парту 1 сентября, принимает участие в решении задач личностного развития. «Сейчас школьное обучение становиться все более интересным, старшеклассники имеют представление о своей будущей профессии. В этом плане большая ответственность ложится на учителя, его способность увлечь школьников процессом обучения. Только так можно максимально раскрыть потенциал уже на школьной скамье», – отметила Буцкая.

«Отдельное внимание в своем обращении президент уделил компьютерным играм. Глава государства высказался против запрета киберспорта в школах, – добавила собеседница. – На мой взгляд, здесь речь идет про умение ставить цели, соревноваться, добиваться результата и побеждать. Понятно, что этот вид состязаний не должен исключать реального спорта. Молодежь должна двигаться и физически развиваться, но киберспорт способствует разностороннему развитию ребенка, а это, как совершенно справедливо отметил глава российского государства, можно только приветствовать».

Добавим, что в разговоре со школьниками президент подчеркнул: российская система образования возвращается к привычной работе после пандемии, но определенные ограничения все еще остаются. При этом он выступил против замены очного обучения дистанционным, но попросил школьников соблюдать ограничения и меры предосторожности, введенные из-за коронавируса.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как будет организовано очное обучение в школах в сочетании с мерами противовирусной предосторожности.