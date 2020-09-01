Как российских школьников защитят от коронавируса?

При помощи термометров, дозаторов с антисептиком, уроков физкультуры на свежем воздухе, плавающего графика перемен – но без обязательного масочного режима.

С 1 сентября, вопреки опасениям, российские школы начали занятия в обычном, а не дистанционном режиме. Не подтвердились и сообщения о том, что с 20 сентября учеников вновь переведут на карантин – эти слухи опроверг Роспотребнадзор.

Но 2020-21 учебный год, конечно, начался с учетом эпидемиологической ситуации, которая в каждом регионе – разная. По данным портала стопкоронавирус.рф на понедельник, наибольший прирост случаев COVID-19 фиксируется в Москве и Петербурге, на третьем месте – Московская область.

Часть ограничений для школьников, учителей и родителей устанавливают местные власти. Например, в Оренбургской области, учеников, которые накануне занятий побывали в других регионах, будут тестировать на коронавирус. В Новосибирской области часть школ останется на «дистанционке». В Москве, по решению мэра Сергея Собянина, линейки будут организованы только для первоклассников и только в помещениях классов, а в Петербурге на линейки выйдут только ученики 1-го и выпускного 11 классов.

Но существуют общие рекомендации всем школам – государственным и частным, во всех регионах. Они прописаны в методических рекомендациях, которые Роспотребнадзор выпустил еще в мае, по завершении прошлого учебного года.

Инфекцию будут отлавливать при помощи ежедневных «утренних фильтров» – измерения температуры у учеников, учителей и персонала. При этом в школьных дверях не должно возникать толчеи. На входе в школу и у дверей туалетов установят дозаторы с антисептиком. Классы во время перемен в обязательном порядке проветриваются.

До начала уроков и по их завершении во всех помещениях должна проводиться дезинфекция. Занятия физкультурой в спортзалах не запрещены, но по возможности – с учетом погоды – желательно устраивать игры и состязания на школьном стадионе.

Регионы должны сами обеспечить школы всеми необходимыми средствами гигиены и защиты от COVID-19, руководство школ не имеет права перекладывать эту обязанность на родителей – предписал в середине августа первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. «Приборы для измерения температуры, средства дезинфекции есть – город нас обеспечил. В этом смысле школы абсолютно готовы», – сказал газете ВЗГЛЯД директор московской школы №109, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Пожалуй, одна из самых сложных для исполнения рекомендаций – «разведение потоков учеников». Это значит, что директору и завучу надо переверстать график занятий так, чтобы все классы одновременно не выходили на перемену. С этой целью отменяются общешкольные звонки. «В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время», – сообщила на прошлой неделе директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова.

Чтобы минимизировать риск заражения, Роспотребнадзор также рекомендует выделить каждому классу по одному кабинету: например, у 7 «а» в одном и том же помещении проходят уроки и алгебры, и литературы, и географии. Каждая школа будет решать, как быть, например, с химией и физикой (для которых требуются оборудованные кабинеты) и с иностранными языками, где требуется разделить класс на группы.

«Разведение потоков» также подразумевает, что школьное руководство не должно создавать смешанные группы (например, группы продленного дня) из учеников разных классов.

При малейших подозрениях на респираторное заболевание – что может указывать на COVID-19, учеников должны изолировать до прихода родителей или приезда «скорой помощи».

Роспотребнадзор, впрочем не дал общих рекомендаций – как именно организовывать учебный процесс в школе, если у кого-то из детей обнаружится коронавирус.

При каждом выявлении случая COVID-19 у школьника или преподавателя будут тестировать всех контактировавших с ним учеников и сотрудников, пояснила на прошлой неделе ТАСС замминистра просвещения Екатерина Толстикова. По ее словам, «включается протокол контактности» – будут проверять, с кем контактировал ученик или учитель.

Решение о введении карантина в случае возникновения очагов коронавируса российские школы будут принимать самостоятельно, сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамара Романова.

«Если заболевает кто-либо из детей, будет конкретное решение специалистов Роспотребнадзора. Приезжает проверка и уже на месте выносит постановление о дальнейшей судьбе учебного заведения. Будет решение и постановление Роспотребнадзора в каждом отдельном случае – других инструкций у нас нет», – сказал газете ВЗГЛЯД директор московской частной школы – детского сада «Солнечный ветер» Алексей Довыденко.

Как, в свою очередь пояснил агентству Regnum директор столичной школы №1324 Григорий Киселев, «если ребенок заболел, то весь класс будет высажен на двухнедельный карантин, а также будет обеспечена дистанционная форма образования». «Сохраняется работа учителей в этом классе, они будут дистанционно давать уроки», – рассказал Киселев.

Учителям и школьному руководству рекомендуют сводить к минимуму живое общение с родителями учеников. Родительские собрания следует проводить в онлайн-режиме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

От чего в наступающем учебном году было решено отказаться, так это от обязательного масочного режима для учителей. «Предполагалось, что учителя должны вести уроки в масках –можете себе представить, что значит быть в маске 6-8 часов и что такое когда очки запотевают, – отметил Ямбург. – Слава богу, это требование было снято. На уроках учителям разрешено быть без масок, а в коридорах быть в масках. Школьники, точнее их родители должны сами решать – приходить на уроки в масках и перчатках, или же нет».