Кириенко: Борьба с коронавирусом привела к беспрецедентному росту волонтерского движения

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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 22:43  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

В Кремле выразили сожаление в связи с отставкой Абэ Franck Robichon/REUTERS
Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

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Порвался самый большой флаг Украины

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    Кириенко: Борьба с коронавирусом привела к беспрецедентному росту волонтерского движения

       28 августа 2020, 22:30
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    «На Руси в период испытаний людям свойственно не разбегаться, а наоборот – сплачиваться. За время коронавируса количество людей, которые участвовали в волонтерских проектах, выросло беспрецедентно», – сказал газете ВЗГЛЯД первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, комментируя решение выделить президентские гранты общественным организациям, участвующим в борьбе с распространением COVID-19 и последствиями пандемии.

    Волонтерское движение в России за время коронавируса не снизило своей активности, но напротив приобрело больший размах, и нашло новые формы помощи людям, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, отметил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, который также возглавляет Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов.

    В пятницу под председательством Кириенко прошло заседание Координационного комитета. По его итогам 900 волонтерских и благотворительных проектов, помогающих бороться с коронавирусом, были объявлены победителями внепланового специального конкурса Фонда президентских грантов. Каждый год по решению президента на гранты для НКО выделятся по 8 млрд рублей из бюджетных средств.

    «Но в этом году президент добавил еще 3 млрд на специальные проекты, посвященные борьбе с коронавирусной инфекцией, – рассказал Кириенко по итогам заседания. – В частности, в июле мы распределили почти 1 млрд рублей на 500 проектов, и сегодня еще 900 проектов получат 2 млрд».

    Конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с коронавирусом стартовал 16 июня по указанию президента.  Гранты получили волонтеры и сотрудники НКО, которые во время пандемии оказывали поддержку пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Фонд президентских грантов поддержал и волонтеров, помогавших врачам и социальным работникам. Самый большой грант в 70 млн рублей получил благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». НКО, получившие поддержку в рамках специального конкурса Фонда президентских грантов – лишь малая часть большого общественного движения по взаимопомощи, заявившего о  себе за месяцы пандемии.

    «Вчера я по поручению президента вручал памятные медали участникам акции «Мы вместе», – рассказал Кириенко. – Кого там только нет! И представители гигантов российского бизнеса и российских филиалов иностранных компаний, и малые предприниматели, и медики, и студенты, и школьники».

    По свидетельству Кириенко, за месяцы существования угрозы COVID-19 изменился возрастной состав волонтеров. «До коронавируса большинство было студентами, а за ними шли «серебряные волонтеры» – люди занимающиеся этим на пенсии, когда появляется время и есть желание. А в это время резко выросло количество волонтеров среднего возраста – 30-55 лет. Многие автовладельцы помогали развозить продукты, или участвовали в акции «Подвези врача» – доставляли медиков со смены и на смену», – отметил Кириенко. Также, по его словам, проявили себя и представители малого и среднего бизнеса, которые помогали продуктами, автотранспортом, оборудованием.

    В добровольческое движение в пандемию активно включилась и молодежь. «Обычно в волонтерстве редко участвуют школьники, но сейчас они активно включились в помощь. Школьники читали сказки младшим детям, занимались с детьми врачей, когда родители работали на 24-часовых сменах. Интересно, что было много случаев просьб и даже требований допустить к волонтерству людей, которые не проходили по возрасту (до 55 лет) с медицинской точки зрения. Я говорю о людях, которые  ходили по домам, разнося продукты и лекарства. Мы даже столкнулись с многочисленными попытками «по блату» допустить пожилых людей к волонтерской работе, закрыв глаза на их возраст. И это, если честно, вызывает большое уважение», – подчеркнул Кириенко. 

    «На Руси в период испытаний и трудностей людям свойственно не разбегаться, а наоборот объединяться и сплачиваться. Так и с волонтерским движением: у нас количество людей, которые участвовали в волонтерских проектах, выросло беспрецедентно», – отметил глава Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов.

    Государство, в свою очередь, оказало оперативную грантовую поддержку значимым общественным проектам, констатировал Кириенко. «Скорость, с которой работали эксперты (Фонда президентских грантов) – беспрецедентная. Мы закончили прием заявок только 15 июля, а сегодня мы уже распределили деньги», – рассказал первый замглавы администрации президента. Победители, получившие гранты, смогут запустить свои проекты уже с 1 сентября.

    Кириенко заверил – идет постоянный мониторинг того, как тратятся полученные гранты. Причем качество работы НКО – победителей конкурса будут оценивать не только дирекция Фонда президентских грантов, региональные администрации и общественные палаты. Но, оценку дадут и сами граждане, которые должны получить помощь от некоммерческих организаций.

    Организаторы грантового конкурса рассказали, что помимо первой сотни победителей будут обнародованы списки НКО, которые получили грант, но так и не реализовали свои проекты. Как пояснил Кириенко, речь идет о двух списках. В первый будут заноситься те организации, которые будут уличены в фальсификации отчетности и нецелевых тратах - они не смогут в дальнейшем претендовать на гранты.  «Это все-таки деньги федерального бюджета, поэтому, если кто-то их попробовал украсть, то их не просто попросят вернуть средства.  Материалы будут направлены в правоохранительные органы и закончится все уголовным делом», – предупредил глава координационного комитета.

    Во второй список занесут тех, кто «искренне старался, но у кого что-то не получилось». «У нас нет к ним претензий, мы готовы принять от них заявки на следующий конкурс», – отметил Кириенко.

    «Когда мы говорим о «черных» или «красных» списках, речь идет о тех случаях, когда не было форс-мажора. К форс-мажору относится и коронавирус. Понятно, что такое бывает, когда, например, руководитель проекта заболел или часть участников проекта свалились с коронавирусом. В такой ситуации Фонд президентских грантов вообще не предъявляет к ним никаких претензий»,  – пояснил Кириенко. Он отметил, что  в этом случае действует механизм, который Фонд президентских грантов разработал совместно с Минфином – выделенные деньги в таких случаях переносятся на следующий год и «людям дается возможность выполнить этот проект тогда, когда для этого есть все условия».

    Причем, как подчеркнули организаторы грантового конкурса, заявки на первый «сезон» 2021 года можно будет подавать, начиная уже с 1 сентября – так что победители могут получить поддержку уже после Нового года. «Такого тоже еще никогда не было, до этого всегда конкурсы объявлялись в соответствующем году», – сообщил Кириенко по итогам заседания Координационного комитета.

    В общей сложности в 2020 году на поддержку НКО было распределено почти 11 млрд рублей. Поддержку получили более 5300 некоммерческих проектов. «Беспрецедентный объем, такой поддержки еще не было», – констатировал Кириенко.


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