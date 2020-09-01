Путин напомнил школьникам о важности подвига советского народа во время ВОВ

Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока заявил, что некоторым странам после холодной войны показалось, что они оказались победителями, могут поменять миропорядок и переписать историю, но подвиг народа в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт.

«Кому-то после окончания холодной войны, а после горячей, Второй мировой, очень жестокой войны, началась и холодная война – противоборство между разными странами. Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями, они чувствовали себя исключительными, они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй войны. Поэтому чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Тех, кто соглашаются с инициаторами переписывания истории, можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.

По словам Путина, нет испытания трагичнее, чем война, она не щадит никого. «Ваши ровесники в годы войны самоотверженно помогали своей стране, наравне со взрослыми защищали родину. Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ и на фронте, и в тылу, и Победа была действительно общей. И этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт», – сказал глава государства, обращаясь к школьникам, сообщает ТАСС.

Если бы советские граждане без боя сдавали бы города в Великую Отечественную, это привело бы к тотальному уничтожению народов СССР и России.

«Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя вроде как бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну. И это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации - вот цена и ценность Победы, которую добыли наши с вами предки», – сказал Путин.

Потому задачей мировых лидеров должно быть недопущение повторения страшных событий военных лет, сказал президент.

«Искренне верю, что вам, вашим родственникам никогда не придется столкнуться со столь тяжелыми испытаниями (военных лет). В этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознает, насколько хрупок современный мир. Верю, что вам не придется пережить подобное никогда, ведь тогда ожесточение было очень страшным, с обеих сторон», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявлял, что западные политики прекрасно знают правду о Второй мировой войне, однако продвигают другие идеи.

Путин летом публиковал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. В Кремле подчеркивали, что статья Путина основывается на архивных документах, а потому в ней содержится не интерпретация, а излагаются неопровержимые и задокументированные исторические факты.