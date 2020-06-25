Путин заявил о нежелании западных политиков говорить правду о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты заявил, что западные политики прекрасно знают правду о Второй мировой войне, однако продвигают другие идеи.

«Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты и историки, как вы, они все прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что это, не известно, что ли?», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что всем известно происходившее во время Второй мировой войны.

«Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно, но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи», – заявил российский лидер.

Он указал, что всем известна и страна, наносившая ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, однако в японских учебниках пишут «союзники».

«Какие союзники? У союзников не было никакого ядерного оружия, оно было только у Соединенных Штатов», – подчеркнул президент.

Он заявил, что таким образом последовательно вымывается то, что не нравится определенным политикам.

«Вы упомянули о Мюнхенском сговоре. Тогда еще, в 1938 году, были даны западными же политиками оценки этого сговора, оценки заключенного между так называемыми западными демократиями, между Францией, Великобританией и Германией фашистской соглашения о разделе Чехословакии и тогда говорили о том, что это послужило триггером для начала Второй Мировой войны. Сейчас это забывают, вымывают. Почему? Потому что это не нравится, потому что хотят выстроить сегодняшние отношения в своих собственных интересах», – констатировал Путин.

Российский лидер выразил сожаление из-за того, что история «ничему не учит людей», у политиков нет желания «выстраивать международную систему безопасности» в интересах всего мира и с учетом «интересов всех участников международной деятельности».

Он подчеркнул, что нужно добиваться правды о Второй Мировой войне, чтобы выстроить политику для обеспечения интересов российского государства.

«Чтобы никто не посмел марать память о наших героях, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне», – заявил Путин.

Накануне британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, призвал западные страны помнить о ключевом вкладе СССР в разгром нацистской Германии.

Напомним, Путин на прошлой неделе опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. В Кремле подчеркивали, что статья Путина основывается на архивных документах, а потому в ней содержится не интерпретация, а излагаются неопровержимые и задокументированные исторические факты.

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