Путин поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Российский лидер Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока поздравил студентов и школьников с Днем знаний и попросил их соблюдать ограничения и меры предосторожности, введенные из-за коронавируса.

В День знаний Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке, посвященном памяти о Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит в формате видеоконференции под девизом «Помнить – значит знать», оно приурочено к началу учебного года, передает РИА «Новости».

«От души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, с началом этого нового учебного года. И, конечно, хочу искренне пожелать успехов, кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог», – сказал Путин во время Всероссийского открытого видеоурока.

Глава государства подчеркнул, что 1 сентября – это всегда праздник, и этому дню присуще особое волнение, когда «с нетерпением ждешь встречи с одноклассниками, с любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания».

Также президент добавил, что российская система образования возвращается к привычной работе после пандемии коронавируса, «к звонкам, переменам, живому, непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями». При этом он отметил, что определенные ограничения все еще остаются.

«Некоторые ограничения между тем все же останутся, хочу вам об этом сказать особо. Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения», – сказал президент.

Кроме того, Путин отметил, что священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт.

Во время открытого урока на связь со студией выйдут школьники из Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы.

Ведущие урока – лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» Виктория Скрипникова и телеведущая Яна Чурикова – дали старт месяца «Памяти и Славы» Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также акции «Память для будущего».

Гостями в студии также станут министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, Юнармии, движения «Волонтеры Победы», патриотических клубов, активные участники Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Президент уже принимал участие во Всероссийском открытом уроке в ноябре 2019 года, который проходил в формате телемоста в рамках форума «ПроеКториЯ». Тогда Путин дал совет школьникам, как выбрать дело своей жизни.