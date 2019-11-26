Путин рассказал, как выбирал профессию

Президент Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, не исключал, что станет моряком или летчиком, и «примерял» каждую специальность на себя.

Во вторник во время всероссийского открытого урока на форуме «Проектория» в Ярославле, в котором президент принял участие с помощью телемоста, один из школьников попросил у главы государства совета относительно выбора будущей профессии. Путин в ответ заметил, что на этот вопрос человек может ответить только сам, причем «это сложный путь», передает ТАСС.

Президент рассказал, что у него были «очень сложные дискуссии» с родителями и тренером по поводу будущей профессии. «Я так же, как и вы, стоял перед выбором: что мне делать, куда пойти, кем стать. У меня лично вначале были желания самые разные, как у всех молодых людей – я хотел и моряком, и летчиком (быть). Я внимательно смотрел, изучал, … примерял на себя все эти профессии», – сказал Путин.

По его словам, он посещал разные учебные заведения. «Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг. Вот это и есть «примерочная» (профессий). Надо на себе все это примерить и почувствовать – ты будешь заниматься этим всю жизнь? Ты с удовольствием будешь утром заниматься этим своим делом или нет?» – заявил глава государства.

По его словам, найдя свое дело, молодой человек должен быть готов к тому, что ему придется много трудиться, чтобы достичь результатов, передает РИА «Новости».

Также Путин дал школьникам совет по выбору будущей профессии. «Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата», – сказал Путин.

Он также коснулся такого понятия, как усидчивость. «Я хочу обратиться ко всем, кто нас слушает, и хочу сказать: не переживайте по поводу того, что у вас якобы нет усидчивости. Усидчивость появится в тот самый момент, когда вы найдете дело, которому вы хотите посвятить свою жизнь. Когда человек занимается любимым делом, он не замечает времени, которое летит вокруг него, он из времени уходит, усидчивость появляется мгновенно», – рассказал президент.

По его словам, также важно «добиваться маленьких хотя бы, но результатов». «Как только вы будете заниматься любимым делом, вы будете добиваться маленьких результатов – все сложится сразу. Я хочу пожелать всем, кто выбирает сейчас себя, выбирает свою жизнь, профессию, свое будущее, тщательно над этим работать», – добавил Путин.

Ранее Путин выразил мнение, что мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, и важно, чтобы молодые люди могли определиться, в чем они могут достичь максимального успеха.