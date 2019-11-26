Путин заявил о грядущих капитальных изменениях в мире

Президент Владимир Путин выразил мнение, что мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, и важно, чтобы молодые люди могли определиться, в чем они могут достичь максимального успеха.

Об этом президент заявил на всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», который проходит на форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.

Путин обратился к участникам урока в режиме телемоста. Он отметил, что «с каждым годом «Проектория» и другие программы подобного рода серьезнейшим образом помогают молодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни, не ошибиться с этим выбором», передает ТАСС.

«Это чрезвычайно важно и для каждого из вас, и для страны в целом. Мы стоим на пороге серьезных изменений. Не только наша страна, весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, которые бурно, просто на глазах у нас меняют мир. И очень важно, чтобы молодые люди смогли определиться, где они смогут быть наиболее востребованы, где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо своей семьи и всей страны», – сказал Путин.

Президент отметил, что только в 2019 году четверть миллиона молодых людей пришли на крупные предприятия России, которые занимаются инновациями по таким направлениям, как новые материалы, лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, генетические исследования.

«Все это настолько важно, это определит будущее нашей страны, не только ваше личное будущее, но и ваших детей и внуков, это востребовано сегодня», – добавил глава государства, поблагодарив педагогов и организаторов «Проектории» за высокое внимание к теме профессиональной подготовки молодого поколения и пожелал успехов участникам форума.

Всероссийский форум профессиональной навигации «Проектория», который ежегодно собирает одаренных детей и подростков со всей страны, проводится в Ярославле с 2013 года. «Проектория» помогает старшеклассникам выбрать будущую профессию. Путин два последних года проводил открытые уроки для участников форума.

В этот раз в Ярославле собрались более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов, которые съехались из 80 регионов страны. Команды состоят из учеников 8-11-х классов, имеющих достижения в инженерно- технических и естественно-научных областях. Программа форума построена вокруг шести тематических направлений: «Экология», «Культурный код», «Производственная революция», «Здоровье», «Среда обитания» и «Безопасность». Авторы лучших решений смогут претендовать на зачисление в вузы и трудоустройство.