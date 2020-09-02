Пожилые россияне примут участие в испытаниях вакцины от коронавируса

Россияне старше 60 лет смогут принять участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», подтвердил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V) для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено», – передает ТАСС слова Кузнецова.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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