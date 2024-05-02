Американский посол обвинила власти Грузии в нападках на США

Посол Данниган: Власти Грузии совершают нападки на США и ЕС

Tекст: Вера Басилая

Данниган уточнила, что представители правящей в Грузии партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» нападают на «сильнейших защитников суверенитета Грузии», имея в виду США и ЕС. По ее словам, Вашингтон в любом случае будет поддерживать Грузию, передает ТАСС.

В заявлении Данниган также отмечается, что должностные лица Грузии предпочли отказаться от приглашения для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с высокими должностными лицами в Вашингтоне.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 боевиках, подготовленных в Грузии на деньги, поступающие от зарубежных доноров, для дестабилизации обстановки в стране.

Кобахидзе также подверг резкой критике Госдеп США и Европарламент, а Жозепа Борреля призвал не вмешиваться во внутренние дела Грузии.