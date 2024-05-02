В Екатеринбурге решили снести бывший дом Ельцина

В Екатеринбурге начали сносить многоэтажный жилой дом, где жил Ельцин

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Ura.ru, дом состоял из двух секций, соединенных переходом: жилой и нежилой, где располагались офисы. На момент начала работ нежилая часть была снесена наполовину, а затем экскаваторы приступили к демонтажу жилых помещений.

Рабочие также снесли пивной магазин, который находился на первом этаже здания. Во время сноса место стройки обильно поливали водой, чтобы пыль не мешала жителям окрестных домов.

Ранее на месте снесенного дома компания «Брусника» планировала построить новый жилой комплекс. Однако летом 2023 года проект был заморожен из-за протестов местных жителей.

В настоящее время компания «Брусника» не имеет отношения к сносу здания. Права на участок и объект принадлежат компании Tetris Group. При этом в городской администрации пояснили, что мэрия не получала уведомления о сносе.

Директор Tetris Group Виктор Хамицевич сообщил, что все необходимые разрешения на снос были получены. Он добавил, что пока никаких решений еще не принималось, что делать дальше с площадкой, решили пока «просто снести», чтобы расчистить территорию.