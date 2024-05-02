Bloomberg: Возвращение релокантов ускоряет рост экономики России

Bloomberg: Возвращение релокантов в Россию ускоряет рост экономики страны

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным агентства, на обратную миграцию в Россию пришлось «от одной пятой до одной трети» от 3,6-процентного роста ВВП страны в 2023 году, передает ТАСС.

Это объясняется тем, что уехавшие россияне зачастую получают зарплату выше среднерыночной и работают в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Также возвращение релокантов останавливает отток капитала и стимулирует сферу услуг внутри страны.

Между тем, по данным фирмы Finion, предоставляющей миграционные услуги, в Россию вернулись около 40-45% уехавших в 2022 году.

За рубежом все больше граждан России сталкиваются со сложностями в поисках работы, а также в бытовой сфере, кроме того, в отношении их проявляется ксенофобия.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как идея эмиграции лишилась главного мифа.