По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Bloomberg: Возвращение релокантов ускоряет рост экономики России
Bloomberg: Возвращение релокантов в Россию ускоряет рост экономики страны
Российская экономика ускоряет рост по мере возвращения уехавших из страны после начала СВО россиян, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, на обратную миграцию в Россию пришлось «от одной пятой до одной трети» от 3,6-процентного роста ВВП страны в 2023 году, передает ТАСС.
Это объясняется тем, что уехавшие россияне зачастую получают зарплату выше среднерыночной и работают в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Также возвращение релокантов останавливает отток капитала и стимулирует сферу услуг внутри страны.
Между тем, по данным фирмы Finion, предоставляющей миграционные услуги, в Россию вернулись около 40-45% уехавших в 2022 году.
За рубежом все больше граждан России сталкиваются со сложностями в поисках работы, а также в бытовой сфере, кроме того, в отношении их проявляется ксенофобия.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как идея эмиграции лишилась главного мифа.