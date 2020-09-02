Шойгу призвал оторваться от гаджетов и увидеть страну своими глазами

Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу выразил мнение, что многие люди сейчас живут «коротко и неподробно». Он призвал оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.

«Наш главный враг – вот он», – передает РИА «Новости» слова Шойгу, показавшего на лежащий на столе смартфон.

По его мнению, часто гаджеты заменяют реальную жизнь.

«Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, – это ягодка на зубочистке, а в реальности там – ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть», – отметил он.

«За счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле нет – мы живем в сиюминутном информационном пространстве, жием очень коротко и неподробно», – считает Шойгу.

Напомним, в мае 2019 года Шойгу заявил, что в нынешних российских учебниках по географии множество фактических ошибок, они неинтересны и несовременны.