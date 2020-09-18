Ургант пошутил по поводу «учебы» в Москве сына Лукашенко

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал новость о том, что младший сын белорусского президента Николай Лукашенко якобы будет учиться в Москве под вымышленной фамилией.

«В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белоруссии», – пошутил ведущий в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Ранее секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова опроверг информацию о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай якобы учится в их учреждении.

Также стало известно, что внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ вслед за его младшим сыном.

Напомним, 23 августа колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца Независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».