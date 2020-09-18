Появилась информация об участии США в подготовке Киевом терактов в Крыму

Российское посольство в США прокомментировало сообщения о том, что Вашингтон причастен к организации Украиной террористических нападений на крымчан.

NBC News заявило об «украинских подразделениях в Крыму» в связи со слухами о якобы имевшем место «сговоре» России с боевиками в Афганистане. По версии NBC News, это стало «возмездием» за поддержку американцами «украинских подразделений в Крыму», передает РИА «Новости».

При этом канал ссылался на мнения официальных лиц в США, передает ТАСС.

Посольство, комментируя «заявления в репортаже NBC News относительно участия США в «украинских подразделениях, воюющих с российскими силами в Крыму», сообщило, что такая информация вызывает «глубокую обеспокоенность».

Как отметили российские дипломаты, «неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах», причем «в данном случае они говорят конкретно о России».

В том случае, если «это правда, а не географическая близорукость» NBC, российская сторона требует, чтобы США «прояснили, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан».

В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств данной информации, глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что считает эти утверждения СМИ недоказанными.

В апреле готовивших теракты украинских разведчиков задержали в Крыму.

В 2019 году в Крыму задержали готовившего теракт сторонника украинских экстремистов.

В мае 2018 года ФСБ пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины при поддержке СБУ.

Кроме того, в 2020 году ФСБ пресекла попытку СБУ похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину.

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