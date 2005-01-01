ФСБ выявила в Крыму созданную помощником депутата Рады и СБУ группу экстремистов

Федеральная служба безопасности пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины при поддержке СБУ, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, группа создана Эролом Велиевым, помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, по указанию лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» Рефата Чубарова. В ФСБ отметили, что все происходило при поддержке Службы безопасности Украины.

По данным ФСБ, в состав сформированной в Харькове группы вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. Как сообщает ЦОС, они планировали совершить преступления «по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым».

Спецслужба сообщает, что, в частности, в январе этого года экстремисты бутылками с зажигательной смесью подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, который внес значительный вклад в укрепление национального единства.

За каждую акцию, проведенную в Крыму, участники группировки получали по 500 долларов.

Также сообщается, что один из участников экстремистской группы – Стешенко – был выявлен при въезде в Крым, куда отправлялся по поручению Велиева для провокаций в преддверии очередной годовщины подписания указа президента России о реабилитации крымско-татарского народа. По факту поджога дома возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом»), напоминают в ФСБ.

Следователями УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества») в отношении Э. Велиева и ч. 2 ст. 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») в отношении А. Стешенко и А. Третьякова. Обвинения подозреваемым объявлены заочно, оба объявлены в федеральный розыск.

21 мая в Крыму задержали двоих жителей Бахчисарайского района по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».