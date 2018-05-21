В Крыму задержали предполагаемых пособников «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму задержали двоих жителей Бахчисарайского района по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщила пресс-служба крымского УФСБ.

«Указанным гражданам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что задержание проводилось в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Напомним, в ФСБ ранее сообщили, что с 21 по 24 апреля в Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях нейтрализовано 12 участников бандподполья и еще 14 предполагаемых членов террористических группировок.