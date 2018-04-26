ФСБ отчиталась о нейтрализации террористов в пяти регионах

С 21 по 24 апреля в Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях нейтрализовано 12 участников бандподполья и еще 14 предполагаемых членов террористических группировок, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ Росии в период с 21 по 24 апреля 2018 года проведен ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что 21 апреля в Ставропольском крае силовики пресекли деятельность сторонника ИГ*, присягнувшего главарю этой террористической группировки и планировавшего совершение теракта с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами теракта, как следует из пресс-релиза, должны были стать здания правительства Ставропольского края и регионального УФСБ.

Сторонник ИГ «приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений».

Ранее спецслужба сообщила о задержании в Татарстане 14 участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». До этого сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность сторонника ИГ, планировавшего теракты в России.