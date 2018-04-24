В Татарстане задержали 14 членов «Хизб ут-Тахрир»

В Татарстане силовики задержали 14 участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пропагандировавших терроризм и вовлекавших в свое сообщество мусульман, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Задержаны 14 жителей Казани и близлежащих районов республики ... Среди задержанных есть и лидеры террористической ячейки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ходе обыском у задержанных изъято большое количество запрещенной литературы, отчеты по вербовкеа также «документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман».



В ведомстве уточнили, что задержания проводились сотрудниками УФСБ Татарстана, Омской и Ульяновской областей совместно с полицейскими.

Напомним, в октябре 2017 года сотрудники УФСБ по Татарстану, МВД и Росгвардии задержали восьмерых жителей Татарстана, подозреваемых в участии в запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».