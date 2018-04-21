Ликвидирован готовивший теракты в России сторонник ИГ

Федеральной службой безопасности России вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство*», планировавшего теракты в стране, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении ФСБ говорится, что преступник присягнул на верность главарю ИГ* Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, и приступил к планированию «резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», передает РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства уточнили, что объектом терактов, которые готовил ликвидированный силовиками сторонник ИГ, должно было стать здание правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.

17 апреля сотрудники ФСБ задержали трех сторонников террористической группировки «Исламское государство*», планировавших организовать теракты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств.