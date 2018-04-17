Задержаны планировавшие теракты в Ростовской области сторонники ИГ

Сотрудники ФСБ задержали трех сторонников террористической группировки «Исламское государство*», планировавших организовать теракты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств.

«ФСБ РФ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство*», которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», – говорится в сообщении.

У террористов изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность ИГ*, передает РИА «Новости».

Кроме того, в ФСБ сообщили, что главарь ячейки сторонников ИГ при задержании оказал вооруженное сопротивление и погиб от срабатывания самодельного взрывного устройства.