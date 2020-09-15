В ВС США отказались верить в сговор России с боевиками в Афганистане

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что считает недоказанными утверждения о готовности России платить боевикам в Афганистане за убийства военнослужащих западной коалиции.

«Это не было доказано на том уровне определенности, который удовлетворяет меня», – приводит слова главы СЕНТКОМ ТАСС.

«Мы продолжаем поиск доказательств <...> Я еще не видел их. Но проблема еще не закрыта», – заявил Маккензи в эфире телекомпании NBC.

«Я счел очень тревожным то, что мне представили на рассмотрение. Я не увидел окончательной связи, поэтому я направил своих ребят обратно и приказал им продолжать поиски. Мы продолжаем копать, потому что данный вопрос затрагивает потенциальную угрозу силам США», – добавил Маккензи.

Напомним, в июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

Президент США Дональд Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств о якобы сговоре России с террористической организацией «Талибан» (запрещена в РФ) с целью убийства американских военных в Афганистане.

В августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении численности американских войск в Афганистане. Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал срок полного вывода войск из Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД