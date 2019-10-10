В Крыму задержали готовившего теракт сторонника украинских экстремистов

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, который готовил взрыв в одном из административных зданий, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму», – сообщили в спецслужбе, передает ТАСС.

В гараже подозреваемого нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, добавили в ЦОС.

Следственное подразделение УФСБ по региону возбудило уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

«Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», – заключили в ФСБ.

В мае 2018 года ФСБ пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины при поддержке СБУ.