Готовивших теракты украинских разведчиков задержали в Крыму

Российская контрразведка пресекла деятельность украинской агентурной группы, в Крыму задержаны украинские разведчики, которые пытались организовать теракты, похитить сведения, содержащие гостайну, и завербовать россиян, сообщает ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан», – передает ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что контрразведка пресекла деятельность агентурной группы, которая завербована и курировалась полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения, из подразделения украинской военной разведки в Херсоне.

«В состав входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы», – сообщили в ФСБ.

Указывается, что возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.

«Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей, по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу», – сообщили в ФСБ.

Указывается, что сведения о шпионской деятельности получены в рамках расследования дела, о котором ФСБ сообщала еще в январе. Арестованный россиянин, фигурант дела, оборудовал по заданию полковника Ахмедова в Крыму схроны с боеприпасами и взрывчаткой. Указывается, что украинской разведкой планировались теракты на объектах социальной и военной инфраструктуры.

В ноябре ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе.