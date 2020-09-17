Глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией

Отношения России и Китая приобретают особое значение в эпоху глобальной турбулентности и перемен, заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в интервью Синьхуа.

«В настоящее время международное сообщество переживает историческое испытание многосторонностью и односторонностью, сотрудничеством и конфронтацией. Отдельные страны в одностороннем порядке ведут своевольную травлю других, самовольно вмешиваются во внутренние дела государств, пытаются сдерживать и оказывать давление на Китай и Россию, а также наносят вред стабильности и безопасности в прилегающих к ним регионах», – приводит слова китайского министра ТАСС.

«Сплоченность Китая и России подобна скале, наша дружба несокрушима, а стратегическое сотрудничество двух стран не подвержено влиянию внешней среды. Во времена глобальной турбулентности и перемен надежные китайско-российские отношения имеют еще более важное значение для поддержание регионального и глобального мира и безопасности», – подчеркнул глава ведомства.

«Китай и Россия стали важными стабилизирующими силами на современной международной арене. Коронавирусная пандемия ускорила эволюционное развитие мира. В этой новой ситуации и Китай, и Россия глубоко размышляют над тем, как поддержать, консолидировать и развивать российско-китайские отношения. Это связано не только с развитием, возрождением двух стран и благосостоянием народов, это также имеет глобальное значение», – указал он.

По словам Ван И, в ходе прошедших в Москве переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым была достигнута договоренность в сотрудничестве Китая и России в четырех сферах: борьбе с эпидемией, выработке модели мирного сосуществования двух держав, усилении взаимодействия высокотехнологической сфере, а также отстаивании международной справедливости.

Напомним, 3 сентября председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне заявил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.

Днем ранее глава Госдепартамента Майк Помпео сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия потеряла статус главного противника США.

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