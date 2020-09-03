Китай выразил готовность объединить усилия с Россией ради мира

Взгляд
3 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 02:55  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Почему украинские школы не смогли отказаться от русского языка

Школы на Украине набрали новые «русские классы» Игорь Маслов/РИА «Новости»
Начало учебного года на Украине преподнесло местным властям неприятный сюрприз. Несмотря на тотальную украинизацию школьного образования, многие директора учебных заведений нашли способ продолжить обучение детей на русском языке. Как это удалось сделать и почему руководство украинских школ не желает отказываться от русского языка? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Можно долго искать причину – для чего нужно было такое «демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль», но то, что «рук ФСБ и Путина» тут нет и быть не может – абсолютно очевидно. Подробности...
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Либералы забыли о Навальном и Ефремове

Дмитрий Ольшанский, публицист
Немыслимое поведение Михаила Ефремова в суде связано с тем, что он знает главное. Круг его друзей и знакомых – тех самых, что все время говорят нам про важность «репутации», про «мораль», про то, как ценны «приличные люди», – старательно вывернул шеи, заткнул уши и закрыл глаза. Ничего не видим, ничего не слышим, не помним сейчас ни про какого Ефремова. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...
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Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 14 комментариев
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Китай выразил готовность объединить усилия с Россией ради мира

       3 сентября 2020, 02:55
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Китай готов объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.

    По словам китайского лидера, Пекин намерен углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой, защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок, передает ТАСС.

    «Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия <...> ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание», – приводит слова председателя КНР Синьхуа.

    Си Цзиньпин также выразил готовность «активно содействовать сохранению многосторонних механизмов взаимодействия, способствовать формированию человечества с единой судьбой».

    Ранее послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цуй Тянькай в совместной авторской статье со страниц американского издания Defense One призвали мир отказаться от мышления эпохи холодной войны и правил игры с нулевой суммой.

    Накануне глава Госдепартамента Майк Помпео сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия потеряла статус главного противника США.

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