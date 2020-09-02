Россия и Китай призвали мир отказаться от мышления эпохи холодной войны

Международному сообществу следует отказаться от мышления эпохи холодной войны и правил игры с нулевой суммой, заявили послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цуй Тянькай в совместной авторской статье со страниц американского издания Defense One.

Дипломаты напомнили, что «3 сентября Россия отмечает окончание Второй мировой войны, а китайский народ празднует великую победу в Войне сопротивления против японской агрессии», передает ТАСС.

«Нельзя искажать историю, из нее нужно извлекать уроки. Закон джунглей оставляет слабых во власти сильных, но государства не могут строить свои отношения подобным образом. Сторонники высокомерного подхода к применению силы обнаружат, что они поднимают камень лишь для того, чтобы уронить его себе на ноги. Мы должны отказаться от всякой мысли об игре с нулевой суммой, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и реализовывать видение мирового сообщества с общим будущим для всего человечества. Это единственный правильный выбор, если мы хотим воплотить в жизнь идеал «избавления грядущих поколений от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе», как это закреплено в Уставе ООН», – пишут Антонов и Цуй Тянькай.

Как подчеркнули дипломаты, «дух мировой антифашистской войны, характерными чертами которого являются согласованные усилия, единство и взаимопомощь, должен быть сохранен».

«Перед лицом глобальных угроз и вызовов, таких как изменение климата, терроризм, экономический спад и пандемии, страны – победители Второй мировой войны, в особенности постоянные члены Совета Безопасности ООН, исходя из их общей памяти о борьбе плечом к плечу, должны задуматься о своих особых обязанностях, укреплять взаимное доверие и сотрудничество, следовать принципам взаимного уважения, равенства, мирного развития и совместного процветания. Это особенно актуально в условиях свирепствующего COVID-19 (вызываемого новым коронавирусом заболевания)», – подчеркивают послы.

Антонов и Цуй Тянькай выразили уверенность, что «Россия и Китай сделали правильный выбор». «Мы будем и впредь привержены нашим отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, будем продвигать сотрудничество как добрые соседи и друзья, способствовать глобальной стабильности и безопасности, процветанию и благополучию всех стран. Мы считаем, что лучший способ увековечить память о войне – это избежать повторения трагедии и объединиться для создания лучшего будущего», – отмечают дипломаты.

Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

Напомним, в августе Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР», так как из-за серьезного экономического влияния сопротивляться Китаю в некотором отношении сложнее, чем Советском Союзу во время холодной войны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия потеряла статус главного противника США.

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