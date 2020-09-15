Российский Су-27 перехватил патрульный самолет ВМС США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Западного военного округа перехватил над нейтральными водами Балтийского моря самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).

По данным центра, во вторник российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. Для ее опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят Су-27, передает ТАСС.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», – сообщили в НЦУО, уточнив, что американский самолет не нарушил государственную границу России.

После разворота самолета ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – отметили в НЦУО.

Ранее во вторник российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями. В тот же день российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Великобритании над Черным морем.

Помимо этого, в понедельник Балтфлот взял на сопровождение эсминец ВМС США «Росс».

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