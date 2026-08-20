Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Пленный ВСУ сообщил о запугивании мобилизованных неминуемой гибелью
Пленный ВСУ сообщил о запугивании мобилизованных смертью
Пленный украинский военнослужащий Юрий Немченко рассказал подробности обучения новобранцев, которых командиры открыто готовят к неминуемой гибели на передовой.
Попавший в плен боевик ВСУ отметил крайне суровые условия содержания прибывших в январе новобранцев. Территория палаточного лагеря оказалась обнесена колючей проволокой, напоминая настоящую тюрьму, передает РИА «Новости».
Обучение солдат проходило по распечатанным из интернета материалам. При этом командиры оказывали на людей тяжелое психологическое давление.
«Инструкторы пугали, что мы готовимся на смерть, на мясо», – сказал пленный.
Киевские власти из-за острой нехватки личного состава на фронте требуют больше людей от сотрудников военкоматов, которые регулярно провоцируют громкие скандалы и массовые протесты граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал о насильственной мобилизации с диагнозами ВИЧ и гепатит. Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого. Пленный ВСУ рассказал о сбегавших в леса из центра обучения мобилизованных.