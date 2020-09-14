Кремль раскрыл детали переговоров Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с блогером Алексеем Навальным и другие актуальные темы.

Диалог состоялся по инициативе французской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг «дела Навального». Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте. Акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А. Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами», – говорится в сообщении.

Главы государств условились способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами по этому вопросу.

Также президенты обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии. Путин подтвердил принципиальную позицию России о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и внешнего давления на власти страны.

«С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путем конструктивного диалога», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, политики обсудили внутриукраинский конфликт. Они высказали озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений.

Российский президент обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и «выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках «нормандского формата», обязательств».

Главы государств обсудили ситуацию в Ливии. Подчеркнута необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению решений Берлинской конференции (январь 2020 года), закрепленных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

Ранее в понедельник правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.