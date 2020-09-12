Лавров пообещал ответ России на возможные санкции Запада

Москва не оставит без ответа возможные новые санкции Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос о возможных новых западных санкциях, что «принцип взаимности в международных делах никто не отменял», передает ТАСС.

«Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова оценила продление Евросоюзом санкций против России. Также в Германии рассказали о планах Берлина в ситуации с якобы отравленным блогером Алексеем Навальным.

В Кремле заявляли о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Кроме того, Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» Навального.

Лавров подчеркивал, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.