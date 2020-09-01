Замглавы МИД Белоруссии провел переговоры с дипломатом США

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко провел переговоры с поверенным в делах США Джеффри Джуком, стороны обсудили ситуацию в республике после выборов.

«Заместитель министра иностранных дел республики Белоруссия Олег Кравченко провел встречу с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси и состояние дел в белорусско-американских отношениях», – сообщается на сайте белорусского МИД.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».