Американские СМИ заклеймили Трампа за «подарок Путину» Советник Трампа выступил с угрозами в адрес России 3 августа 2020, 02:57

Фото: Stefani Reynolds/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия «заплатит цену», если подтвердятся слухи о ее «сговоре» с боевиками в Афганистане, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. О'Брайен в статье для Washington Post заявил, что в том случае, если «недавние обвинения в российских злонамеренных действиях против американцев в Афганистане окажутся правдой», Москва «заплатит цену, даже если цена никогда не станет известна публике». О'Брайен добавил, что Россия «знает» это «по опыту», передает РИА «Новости». Издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». Советник Дональда Трампа перечислил многочисленные санкции, введенные против России нынешней администрацией США. Как заявил О'Брайен, со времен Рональда Рейгана «ни один президент не выказывал Москве столько решительности». О'Брайен заявил, что Трамп, как и Рейган, «добивается нового пути в отношениях с Россией». На этом пути Россия будет «воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе». В этом случае «санкции против России были бы не нужны», торговля «расцвела бы». По словам советника Трампа, «выгоду от таких отношений» получат народы России и США, а также «и весь мир». Он сообщил, что США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по противостоянию терроризму. Подчеркивается, что обе страны «подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма». О'Брайен «с осторожным оптимизмом» выразил надежду на то, что США смогут «достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие». Напомним, Китай потребовал от Соединенных Штатов продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ–3). Китай обвинил Вашингтон в угрозе развязывания ядерной войны и предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба договора СНВ–3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение его не продлевать. Минобороны России обвинило США в попытке слома системы международной безопасности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

