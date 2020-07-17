В Минобороны обвинили США в попытке слома системы международной безопасности

Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью «Красной звезде» выразил мнение, что действия администрации США являются попыткой сломать сложившуюся систему международной безопасности.

«Декларируя важность контроля над вооружениями, на деле нынешняя администрация США настойчиво работает на слом сложившейся системы международной безопасности», – приводит слова Рыжкова ТАСС.

Начальник центра напомнил, что Вашингтон последовательно выходит из любых международных соглашений, хоть как-то ограничивающих его деятельность, в том числе из Договора по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Известно, что за любыми действиями американской администрации на внешнем контуре всегда просматриваются две стратегические цели: обеспечение доминирования США и финансовые интересы», – подчеркнул Рыжков.

В качестве примера начальник центра привел развертывание американцами масштабных работ по созданию стратегической системы противоракетной обороны сразу после выхода США из Договора по ПРО, а также летные испытания ракеты, которая по своим характеристикам подпадала под запреты ДРСМД, через несколько дней после выхода из соглашения.

Договор по открытому небу, подчеркнул Рыжков, является одним из важнейших инструментом обеспечения международной безопасности. «Российская Федерация всегда выражала приверженность этому соглашению и делала все возможное для его выполнения», – добавил он, пояснив, что Россия готова к диалогу и решению вопросов на основе взаимности.

«Выполнять ультимативные требования и поступаться вопросами нашей безопасности мы не намерены», – подчеркнул начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года, после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

Кроме того, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Помимо этого, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение.

США также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В результате проводимой Вашингтоном политики МИД России заявил об утрате доверия к США как к контрагенту.

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