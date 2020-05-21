Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.

При этом американский лидер отметил, что у него хорошие отношения с Россией, но она якобы «не придерживается» соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это (действующее) соглашение», – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что Россия и США смогут вместе вернуться в Договору или заключить новое соглашение по контролю над вооружениями.

«Возможно, мы достигнет соглашения с Россией по договору о контроле над вооружениями, а Китай, возможно, будет в нем участвовать. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявит о выходе из Договора по открытому небу.

В МИД России назвали выход Вашингтона из соглашения «прискорбным», и отметили, что у Москвы есть план «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу – многостороннее соглашение, по которому разрешаются свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Позже число участников договора увеличилось до 34, в том числе в него входят США. Россия ратифицировала договор только в 2001 году, но фактически участвовала в нем с самого начала.

По договору государства берут на себя обязательство предоставления возможности совершать инспекции над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полеты проводятся на уведомительной основе.