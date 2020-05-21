МИД отреагировал на сообщения о выходе США из Договора по открытому небу

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет прискорбным шагом, заявил директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД Владимир Ермаков.

«Пока данных [о выходе США из Договора] нет. Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор – ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе», – пояснил дипломат, передает РИА «Новости».

При этом Associated Press сообщило, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа уже уведомила международных партнеров о намерении выйти из соглашения. По данным агентства, США обосновывают это решение тем, что Россия якобы «нарушает свои обязательства».

СМИ в четверг сообщили, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявит России о выходе из Договора по открытому небу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности. По его словам, под угрозой находится в том числе Договор по открытому небу.